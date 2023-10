Bist Du arbeitslos und hast keinen Zugang zu einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter? Das ist kein Hindernis, denn es gibt immer noch zwei vielversprechende Wege, die Du unbedingt in Betracht ziehen solltest.

Die erste Option besteht darin, das Gründercoaching aus eigener Tasche zu finanzieren. Eventuell sind Ratenzahlungen eine Möglichkeit, um diese Investition zu bewältigen. Die zweite Möglichkeit wäre die Nutzung einer geförderten Beratung. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass es in Deutschland keine einheitlichen Regelungen für diese Förderungen gibt. Die Art und Höhe der Unterstützung kann von Bundesland zu Bundesland variieren. Zum Beispiel, wenn Du aus Leipzig in Sachsen kommst, musst Du möglicherweise keinen Eigenanteil leisten. In anderen Bundesländern, wie Thüringen, kann der Eigenanteil etwa 20 Prozent betragen. Dies kann jedoch einen komplexen und aufwändigen Prozess darstellen.

Daher empfehle ich oft, das Gründercoaching selbst zu finanzieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig, und eine klare Absprache im Voraus kann hierbei helfen, die beste Lösung zu finden.

Im Rahmen des Gründercoaching können eine Vielzahl von Themen behandelt werden, darunter:

• Klarstellung von Formalitäten und Rahmenbedingungen

• Erstellung eines Businessplans

• Fachkundige Stellungnahme

• Beantragung von Gründungszuschüssen und Einstiegsgeld

• Recherche nach weiteren Fördermitteln oder Zuschüssen

• Gestaltung Deiner Werbemittel

• Und vieles mehr.

