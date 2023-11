Empfehlung – Sichere dir jetzt eine Prämie von 100 Euro!

Kennst du jemanden in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, der den Traum von der Selbstständigkeit verfolgt oder nach Wegen zur finanziellen Freiheit sucht? Angesichts unsicherer Renten und Arbeitsplätze suchen viele Menschen nach Lösungen, und als Existenzbegleiter stehe ich bereit, um ihnen zu helfen. Ganz gleich, ob es um den Schritt in die Selbstständigkeit oder die Erreichung finanzieller Unabhängigkeit geht – in beiden Fällen biete ich umfassende 360-Grad-Unterstützung.

Was musst du tun?

Jeder von uns hat ein Netzwerk aus Freunden, Bekannten, Kollegen, ehemaligen Kollegen, Studienfreunden und sogar lockeren Kontakten, wie beispielsweise auf sozialen Medien. Viele Menschen kämpfen mit finanziellen Herausforderungen oder träumen von einem sorgenfreieren Leben. Du kannst einfach Gespräche führen und die Bedürfnisse der Menschen herausfinden. Sobald du jemanden empfohlen hast, leite den Kontakt an mich weiter. Wir empfehlen täglich Dinge, ohne dafür belohnt zu werden. Aber bei mir erhältst du 100 Euro für jede Person, die bei mir ein Coaching für Existenzgründung oder finanzielle Freiheit beginnt. Sobald die Anzahlung erfolgt ist, überweisen wir dir dein Geld.

Jetzt als Tippgeber registrieren

Verschwende keine Zeit und hilf anderen Menschen, während du gleichzeitig Geld verdienst. Werde noch heute Tippgeber bei mir, indem du einfach das Kontaktformular ausfüllst. Bei sechs Empfehlungen erhältst du bereits 600 Euro!

Hier melden: https://rassmann-consulting.de/termin-vereinbaren/